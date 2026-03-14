İran, ABD ve İsrail\'e 500 Saldırı Düzenledi

İRAN ordusu, savaşın başlangıcından bu yana ABD ve İsrail'e ait 500 askeri noktaya saldırı düzenlediklerini ve bu saldırılarda 700'den fazla insansız hava aracı kullanıldığını duyurdu.

İran basını, Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) tarafından gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin yayımlanan yazılı açıklamayı kamuoyuyla paylaştı. Savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana icra edilen askeri adımların özetlendiği açıklamada, "Savaşın başından bu yana 60 stratejik hedefe ve ABD ile İsrail'in 500 askeri noktasına saldırı düzenlendi; 700'den fazla insansız hava aracı (İHA) ve yüzlerce füze kullanıldı" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, yayımlanan açıklamada operasyonlarda kullanılan İHA'ların tipi ile füzelerin sayısı ve teknik özelliklerine ilişkin herhangi bir detaya yer verilmedi.