İran, ABD'ye Yanıt Verdi - Son Dakika
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İran, ABD'ye Yanıt Verdi

09.07.2026 10:01
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İran, ABD'nin saldırılarına diplomatik ve askeri tepkilerde bulundu, BM'ye şikayet etti.

(ANKARA) - İran, ABD'nin ülkenin güneyindeki askeri ve sivil hedeflere yönelik son saldırılarının ardından hem diplomatik hem de askeri düzeyde tepki gösterdi. Tahran, Washington'ı ateşkesi ihlal etmekle suçlayarak Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne resmi şikayette bulunurken; Devrim Muhafızları ise Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerini hedef aldı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf da "Siz vurursanız, siz de vurulursunuz" dedi.

İran resmi haber ajansı IRNA, ABD'nin Bandar Abbas ve Buşehr'e yönelik son saldırılarında sekiz İranlı askeri personelin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, BM Güvenlik Konseyi ile BM Genel Sekreteri'ne gönderdiği mektupta ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarını "BM Şartı'nın ve uluslararası hukukun açık ihlali" olarak nitelendirdi.

İrevani, Washington'ın "İran İslam Cumhuriyeti'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan kışkırtılmamış saldırganlık eylemlerini başlattığını ve sürdürdüğünü" belirterek, Güvenlik Konseyi'ni "ihlalleri durdurmak ve ABD'nin hesap vermesini sağlamak için acil, etkili ve kararlı tedbirler almaya" çağırdı.

Mektupta, ABD'nin geçen ay Pakistan'ın arabuluculuğunda imzalanan mutabakat zaptını da ihlal ettiği, Washington'ın taahhütlerini "tekrar tekrar ve kasıtlı şekilde" ihlal ederek mutabakatı fiilen geçersiz kıldığı ifade edildi.

İrevani, "ABD, hukuka aykırı eylemleri ve tehlikeli tırmandırma politikası nedeniyle ortaya çıkacak tüm hukuki ve siyasi sonuçlardan tam sorumludur" ifadelerini kullandı.

İrevani ayrıca, BM Güvenlik Konseyi'nin hareketsiz kalmasının "ABD'yi hukuka aykırı güç kullanımını sürdürme ve daha da tırmandırma konusunda cesaretlendirdiğini", bunun da "uluslararası barış ve güvenliği tehlikeye attığını" kaydetti.

DEVRİM MUHAFIZLARI: "CEZALANDIRICI YANITIN İLK AŞAMASI"

İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), ABD'nin saldırılarının ardından Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD askeri üslerine füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediğini açıkladı.

IRGC tarafından yayımlanan açıklamada operasyon, ABD saldırılarına verilen "cezalandırıcı yanıtın ilk aşaması" olarak nitelendirildi. Açıklamada, ABD'nin İran'ın güney kıyılarındaki hedeflerle birlikte Meşhed'e giden iki köprüyü de vurduğu, bunun ateşkesin açık ihlali olduğu ifade edildi. Devrim Muhafızları, ABD saldırılarının aynı zamanda "İslam Devrimi Lideri Ayetullah Ali Hamaney için düzenlenen cenaze törenlerini gölgede bırakmayı ve dünya kamuoyunun dikkatini bu törenlerden uzaklaştırmayı amaçladığını" belirtti.

IRGC açıklamasında, "İslam'ın savaşçıları, çocuk katili ABD ordusunun saldırılarını cevapsız bırakmayacaktır" denildi. Açıklamada ayrıca, "Saldırıların tekrarlanması halinde ezici karşılıklarımız bölgedeki diğer Amerikan üslerini de kapsayacak şekilde genişletilecektir" uyarısında bulunuldu.

KALİBAF: "VURURSANıZ VURULURSUNUZ"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf da sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada "ABD hala zorbalığın ve verdiği taahhütleri bozmanın artık bedelsiz olmadığını öğrenemedi. Açık konuşuyorum; siz vurursanız, siz de vurulursunuz. Boşuna girişimlerde bulunmayın. Bu sizi yalnızca daha da bataklığa sürükler. Hürmüz Boğazı, Amerikan tehditleriyle değil, yalnızca İran'ın belirlediği koşullar altında açık kalacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran, ABD'ye Yanıt Verdi - Son Dakika

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