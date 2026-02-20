İran, Askeri Saldırıya Karşı Meşru Müdafaa Hakkını Kullanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran, Askeri Saldırıya Karşı Meşru Müdafaa Hakkını Kullanacak

İran, Askeri Saldırıya Karşı Meşru Müdafaa Hakkını Kullanacak
20.02.2026 09:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, olası askeri saldırılara karşı kararlı ve orantılı bir şekilde cevap vereceğini duyurdu.

İRAN'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Amir Said Iravani, "Askeri saldırıya maruz kalması durumunda İran, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkını kullanarak kararlı ve orantılı bir şekilde karşılık verecektir" dedi.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amir Said Iravani, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi Başkanlığı'na hitaben bir mektup yayımladı. Iravani mektupta, ABD'nin güç kullanımına yönündeki tehditlerinin sürdüğünü, bu durumun BM Antlaşması ile uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini ve bölgeyi yeni bir kriz ile istikrarsızlığa sürükleme riski taşıdığını bildirdi. Iravani, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının gerçek saldırı riskleri barındırdığını kaydederek, "Bunun sonuçları bölge için felaket olur ve uluslararası barış ile güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturur" ifadelerini kullandı.

İran'ın BM ilkelerine ve diplomatik çözümlere bağlı olduğunu vurgulayan Iravani, ABD hükümetiyle ciddiyetle, iyi niyetle ve yapıcı bir şekilde nükleer müzakereler yaptıklarını aktardı. Iravani, ABD'nin yasa dışı güç kullanma tehditlerine derhal son verilmesi, BM Antlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi ve gerilimi daha da tırmandırabilecek, bölgesel ve uluslararası barış ile güvenlik açısından ağır sonuçlar doğurabilecek bir askeri çatışmaya yol açabilecek her türlü eylemden kaçınması için BM Güvenlik Konseyi'nin tüm üyeleri ile Genel Sekreter Guterres'e çağrıda bulundu. Iravani, "Askeri saldırıya maruz kalması durumunda İran, BM Antlaşması'nın 51'inci maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkını kullanarak kararlı ve orantılı bir şekilde karşılık verecektir" dedi.

Kaynak: DHA

Diplomasi, Politika, Güvenlik, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran, Askeri Saldırıya Karşı Meşru Müdafaa Hakkını Kullanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire: Benim de bebeğim var 5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire: Benim de bebeğim var
Savaş mı başlıyor Avrupa ülkesinden ortalığı karıştıran çağrı Savaş mı başlıyor? Avrupa ülkesinden ortalığı karıştıran çağrı
Gökhan Türkmen oje eleştirilerine yanıt verdi: Süslü bir adamım Gökhan Türkmen oje eleştirilerine yanıt verdi: Süslü bir adamım
Keşan’da 78 yaşındaki Mümin Şimşek kayboldu Keşan'da 78 yaşındaki Mümin Şimşek kayboldu
Belki de şampiyonluk gitti 904. dakikada şoku yaşadılar Belki de şampiyonluk gitti! 90+4. dakikada şoku yaşadılar
Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia Henüz 17 yaşındaydı Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia! Henüz 17 yaşındaydı

10:02
Kendi takımlarının maçlarına rakip lehine bahis oynayan yöneticilerin kulüpleri belli oldu
Kendi takımlarının maçlarına rakip lehine bahis oynayan yöneticilerin kulüpleri belli oldu
10:01
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
09:35
Fenerbahçe’de Skriniar şoku İşte kaçıracağı maçlar
Fenerbahçe'de Skriniar şoku! İşte kaçıracağı maçlar
09:29
Prensi boşuna almamışlar Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı
Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı
08:24
Bakan Gürlek sinyali vermişti 2 şirkete kayyum atandı
Bakan Gürlek sinyali vermişti! 2 şirkete kayyum atandı
08:11
Ayaklarıyla hamur yoğurdu
Ayaklarıyla hamur yoğurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 10:19:31. #7.11#
SON DAKİKA: İran, Askeri Saldırıya Karşı Meşru Müdafaa Hakkını Kullanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.