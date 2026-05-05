İran: Basra Körfezi\'ndeki Güvensizliğin Sorumlusu ABD ve İsrail

05.05.2026 23:49
Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Basra Körfezi'ndeki güvensizliğin ABD ve İsrail'e ait olduğunu belirtti.

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Basra Körfezi'ndeki güvensizliğin sorumluluğu ABD ve İsrail'e ait" dedi.

İran basını, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın 'Ulusal Fars (Basra) Körfezi Günü' dolayısıyla yayımladığı mesajda, ABD'nin deniz ablukası girişimlerine değindiğini duyurdu. Basra Körfezi'nin güvenliğinin yalnızca kıyı ülkelerinin iş birliğiyle sağlanabileceğini kaydeden Pezeşkiyan, "Bölge 'tek taraflı yabancı müdahalelere açık bir alan' değil. Basra Körfezi'ni 'İran'ın ulusal kimliğinin ayrılmaz bir parçası ve ülkenin egemenliğinin sembolü', son dönemde deniz ablukası ve ticaret yollarına yönelik kısıtlama girişimleri İran'a baskı kurma amacı taşıyor" ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, ABD'nin deniz ablukası ile deniz ticaret yollarına yönelik kısıtlama girişimlerinin, uluslararası hukuka bölge halklarının çıkarlarına ve küresel barış ile istikrara aykırı olduğunu belirtti. Pezeşkiyan, "Her türlü deniz ablukası ve kısıtlama girişimi başarısızlığa mahkumdur. Basra Körfezi'ndeki güvensizliğin sorumluluğu ABD ve İsrail'e ait. İran, Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin koruyucusu olarak, düşman ülkeler hariç, seyrüsefer özgürlüğü ve deniz güvenliği ilkelerine bağlı kalmaya devam etmektedir ancak bu ilkelerin uygulanması, İran milletine ve egemenliğine saygıyla birlikte olmalıdır" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
