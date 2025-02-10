İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Ekonomik Savaş İçindeyiz - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Ekonomik Savaş İçindeyiz

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Ekonomik Savaş İçindeyiz

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin bir ekonomik savaş içinde olduğunu belirterek, stokçuluk yapanların halkın zihniyetini zedelememesi gerektiğini vurguladı. Pezeşkiyan, düşmanların İran'ı zayıflatma çabalarına karşı halkın birlik içinde durması gerektiğini ifade etti.

10.02.2025 16:37  Güncelleme: 16:39
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İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Tam kapsamlı bir ekonomik savaş içindeyiz ve bazı kişilerin, stokçuluk yaparak, piyasayı bozarak, halkın devrime, yönetime ve liderliğe yönelik zihniyetini zedeleyen tuzaklarına düşmemeye dikkat etmeliyiz" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, başkent Tahran'daki Azadi Meydanı'nda düzenlenen devrimin 46'ncı yıl dönümü kutlamalarında konuştu. Pezeşkiyan konuşmasında, ABD'nin tehditlerine değinerek, "Düşmanlar, İran'ın zayıfladığı zihniyetini oluşturmak istiyorlar ancak Rehber'in (İran lideri Ayetullah Ali Hamaney) bilgeliği ve inceliği ile halkın meydanda bulunmasıyla hayalleri gerçekleşmeyecek. İran halkı zorbalığa karşı duruyor ve düşmanların komplosu meyve vermeyecek. Trump, İran'la müzakere niyetinden bahsediyor ve aynı anda bir kararname imzalayarak, aklındaki komploları ortaya koyuyor" dedi.

Ülkedeki ekonomik sorunlara değinen Pezeşkiyan, "Tam kapsamlı bir ekonomik savaş içindeyiz ve bazı kişilerin, stokçuluk yaparak, piyasayı bozarak, halkın devrime, yönetime ve liderliğe yönelik zihniyetini zedeleyen tuzaklarına düşmemeye dikkat etmeliyiz. Milletin yardımıyla, basiretle, siyasetle, Allah'ın yardımıyla bu krizlerden çıkacağız" diye konuştu.

Pezeşkiyan, İran'ın savaş istemediğini aktararak, "Ülkemizde hükümetin faaliyete geçtiği ilk günden itibaren İsmail Heniyye'yi katledenler onlardı. Çünkü onlar bizim birliğimizden ve beraberliğimizden korkuyorlar, çatışma ve fitne arıyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Mesud Pezeşkiyan, Dış Politika, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Ekonomik Savaş İçindeyiz - Son Dakika

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