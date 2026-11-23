İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, savaş koşullarında hiçbir ülkede kalkınmanın mümkün olmadığını bildirdi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan başkent Tahran'da katıldığı bir toplantıda ülkenin ekonomik durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Pezeşkiyan, ekonomik sorunların aşılması için temel ihtiyaç maddeleri ile ilaç tedarikinin güvence altına alınması, komşu ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Hükümetin, halkın ihtiyaç duyduğu temel tüketim ürünleri ile ilaçları her koşulda temin etmekle yükümlü olduğunu aktaran Pezeşkiyan, bu alanda izlenen strateji sayesinde şu anda ciddi bir kısıtlama ve sorunla karşılaşmadıklarını belirtti. Pezeşkiyan, ülkedeki ekonomik koşulların iyileştirilmesi için diğer ülkelerle çok taraflı ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini de vurgulayarak, "Savaş halinde olan hiçbir ülkede kalkınma gerçekleşmez, eksiklikler ve kısıtlamalar artar" ifadesini kullandı.

ABD'nin yaptırımlar ve ülkenin ticari bağlantılarını sınırlandırma yoluyla İran'daki sistemi devirmeyi hedeflediğini kaydeden Pezeşkiyan, "Bu politikalar ekonomik faaliyetlerde çeşitli kısıtlamalara ve sorunlara yol açtı. Siyasi görüş, inanç, etnik köken ve cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin toplumun tüm kesimleri ülkenin yönetimi ile sorunların çözümüne katkıda bulunmalı" diye konuştu.