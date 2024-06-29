İran Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İkinci Tura Kaldı

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(TAHRAN) - İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hiçbir aday yüzde 50 çoğunluğu sağlayamadığı için seçimler ikinci tura kaldı. Reformist Mesut Pezeşkiyan ve muhafazakar Said Celili 5 Temmuz'da yapılacak ikinci turda yarışacak.

İran cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların büyük kısmı sayıldı. İran Seçim Merkezi Sözcüsü Muhsin İslami, 5 Temmuz Cuma günü ikinci tur seçimlerinin yapılacağını söyledi.

İran İçişleri Bakanlığının paylaştığı son verilere göre, 24 milyon 535 bin 185 oy sayıldı. Eski sağlık bakanı ve yarıştaki tek reformist aday Mesud Pezeşkiyan'ın 10 milyonun üzerinde oy alarak, en yakın rakibi eski nükleer baş müzakereci Said Celili ile arasındaki farkı biraz daha açtı.

İran Anayasası'nın 117. maddesine göre, cumhurbaşkanı seçilebilebilmenin şartı seçimlerin ilk turunda, oy kullanan seçmenin yüzde 50'sinden fazlasının desteğini almak gerekiyor.

Şu andaki sonuçlara göre, Pezeşkiyan 10 milyon 415 bin 911 oy alırken, diğer aday Celili 9 milyon 473 bin 298 oy aldı. İran seçim merkezi sözcüsü Muhsin İslami verileri doğrulayıp seçimlerin ikinci tura kaldığını açıkladı. Pezeşkiyan ve Celili arasında 5 Temmuz'da ikinci tur seçimlerine gidilecek.

Cumhurbaşkanlığı için yarışan diğer adaylardan, İran Meclis Başkanı Muhammed Bager Kalibaf 3 milyon 383 bin 340, eski İçişleri Bakanı Mustafa Pürmuhammedi de 206 bin 397 oy aldı.

Seçimde, 61 milyondan fazla İranlı seçmen oy kullanma hakkına sahipken, katılım oranının düşük olması nedeniyle oy verme süresi üç kez uzatılmış, yerel saatle sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi gece yarısı saat 24.00'te sona ermişti.