İran\'da 5.1 Büyüklüğünde Deprem

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İRAN'ın Kirmanşah eyaletine bağlı Kasrı Şirin kentinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kirmanşah eyaletine bağlı Kasrı Şirin kenti olan 5.1 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 04.32'de kaydedildi.

Eyalet valiliği, depremde can ve mal kaybı olmadığını bildirdi.