İran'da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İkinci Tura Kaldı - Son Dakika
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Dünya

İran'da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İkinci Tura Kaldı

İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turda hiçbir adayın yüzde 50'nin üzerinde desteğe ulaşamaması nedeniyle ikinci tura kaldığı resmi makamlarca da doğrulandı. İkinci tur seçimleri en çok oy alan reformist aday Mesud Pezeşkiyan ve onu az bir farkla takip eden muhafazakar aday Said Celili arasında 5 Temmuz cuma günü yapılacak. İran Seçim Merkezi Sözcüsü Muhsin İslami, nihai sonucu bugün ulusal televizyonda yayınlanan basın toplantısında açıkladı.

29.06.2024 16:19
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(TAHRAN) - İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turda hiçbir adayın yüzde 50'nin üzerinde desteğe ulaşamaması nedeniyle ikinci tura kaldığı resmi makamlarca da doğrulandı. İkinci tur seçimleri en çok oy alan reformist aday Mesud Pezeşkiyan ve onu az bir farkla takip eden muhafazakar aday Said Celili arasında 5 Temmuz cuma günü yapılacak.

İran Seçim Merkezi Sözcüsü Muhsin İslami, nihai sonucu bugün ulusal televizyonda yayınlanan basın toplantısında açıkladı.  İslami, eski Sağlık Bakanı ve milletvekili reformist aday Mesud Pezeşkiya,  '10,4 milyon oyla' yarışı önde tamamladığını, Pezeşkiyan'ı 9,4 milyon oyla eski nükleer baş müzakereci Said Celili takip ettiğini söyledi. İki aday arasında gerçekleşecek olan ikinci tur, Muhafızlar Konseyi'nin de onay vermesiyle birlikte 5 Temmuz'da yapılacak.

İslami, ilk tur seçimlerinde 24,5 milyon oy kullanıldığını söyledi. Buna göre seçimlere katılım oranı yüzde 40 civarında kalıyor. Bundan önceki 2021 seçimlerinde sandıklara katılım oranı yüzde 45 civarındaydı.

İçişleri Bakanı Ahmad Vahidi de, mevcut geçici hükümetin 'ikinci tur seçimleri yapmaya hazır olduğunu' söyledi.

Vahidi, cumartesi günü oy sayımından sonra gazetecilere verdiği demeçte, "Son birkaç ayda bir kez daha birlikte bir başka başarıya ulaştık. Seçimler, tam güvenlik ortamında ve sağlıklı bir şekilde, ciddi bir rekabetle ve sandıklara değerli bir katılım oranıyla gerçekleştirildi" dedi ve "Cuma günü ülke genelinde dinamik seçimler göreceğimizi umuyorum" diye ekledi.

İçişleri Bakanı, pazar gününden çarşamba gününe kadar, ikinci turda yarışacak olan Pezeşkiyan ve Celili'ye, seçim için kampanya yapma süresi tanındığını, kampanyanın oy verme işleminden 24 saat önce durması gerektiğini belirtti.

İran'da seçimler, 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Ebrahim Reisi'nin halefini seçmek için erken yapılıyor. Kazada ülkenin Dışişleri Bakanı  ve beraberlerindeki altı kişi de hayatını kaybetmişti.

Cuma günü yapılan ilk tur oylamasında Pezeşkiyan oyların yüzde 42.45'ni, Celili yüzde 38.61'ini, geride kalan Muhammed Bager Kalibaf ve Mustafa Pürmuhammedi ise sırasıyla oyların yüzde 13.78 ve 0.84'ünü aldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya İran'da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İkinci Tura Kaldı - Son Dakika

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