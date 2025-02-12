İRAN'ın birçok eyaletinde enerji tasarrufu amacıyla okullar ve kamu kurumları bugün tatil edildi.
İran'ın birçok eyaletinde enerji tasarrufu amacıyla okullar ve kamu kurumları bugün tatil edildi. Kararın, soğuk havadan kaynaklı enerji tüketiminde meydana gelen artışın düşürülmesi amacıyla alındığı belirtildi. Derslerin uzaktan eğitimle yapılacağı açıklandı.
Son Dakika › Dünya › İran'da Enerji Tasarrufu İçin Okullar ve Kamu Kurumları Tatil Edildi - Son Dakika
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