İran'da herkes aynı soruyu soruyor: Savaş bitti, Hamaney nerede? - Son Dakika
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İran'da herkes aynı soruyu soruyor: Savaş bitti, Hamaney nerede?

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İran\'da herkes aynı soruyu soruyor: Savaş bitti, Hamaney nerede?
26.06.2025 12:45
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İran\'da herkes aynı soruyu soruyor: Savaş bitti, Hamaney nerede?
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İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, yaklaşık bir haftadır kamuoyunun karşısına çıkmadı. Suikast ihtimali nedeniyle sığınakta olduğu öne sürülüyor. Yetkililer net açıklama yapmazken, bu sessizlik ülkede endişe ve siyasi hareketliliği artırdı. Uzmanlara göre Hamaney, temmuz başındaki Aşura törenine kadar görünmezse bu durum ciddi sorunların habercisi olabilir.

İsrail'in İran'a yönelik askeri ve nükleer hedeflere başlattığı saldırılarla alevlenen savaş, 14. gününde geçici bir ateşkesle durakladı. Ancak tüm dünya şimdi başka bir soruya kilitlenmiş durumda: İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney nerede?

YETKİLİLER SESSİZ, HALK ENDİŞELİ

Yaklaşık bir haftadır kamuoyuna görünmeyen ve herhangi bir açıklama yapmayan Hamaney'in durumu hakkında net bir bilgi bulunmuyor. İran'da karar mekanizmalarının merkezindeki isim olan Hamaney'in sessizliği hem halkta hem de siyasi çevrelerde ciddi merak ve endişe yaratmış durumda... İran devlet televizyonu sunucusu, bu sessizliği sorgulayan ilk resmi seslerden biri oldu. Yayında Hamaney'in ofisinden bir yetkiliye "İnsanlar yüce lider için çok endişeli. Bize onun nasıl olduğunu söyleyebilir misiniz?" sorusunu yöneltti. Ancak arşiv ofisi başkanı Mehdi Fazaeli net bir yanıt vermek yerine, "Hepimiz dua etmeliyiz. Yüce lideri korumakla görevli insanlar işlerini iyi yapıyor" dedi.

SUİKAST KORKUSU, AŞIRI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

İran güvenlik çevrelerine göre, Hamaney suikast riski nedeniyle bir sığınakta saklanıyor. Kendisine yönelik olası saldırılardan korunmak amacıyla elektronik iletişim dahil her türlü temastan kaçınıldığı bildiriliyor. Hamaney'in bu süreçte üç din adamını potansiyel halef olarak görevlendirdiği iddiaları da gündemde. İran Devrim Muhafızları Komutanı'nın oğlu ve siyasi analist Hamzeh Safavi, İsrail'in ateşkes sırasında dahi suikast girişiminde bulunabileceğine inanıldığını ve bu nedenle olağanüstü güvenlik protokollerinin devrede olduğunu açıkladı.

GÖLGE LİDERLİK VE İKTİDAR YARIŞI

Hamaney'in ortadan kaybolmasının ardından siyasi arenada dengeler değişmeye başladı. New York Times'a konuşan dört üst düzey İranlı yetkili, hükümet içinde ittifakların oluştuğunu ve iktidar mücadelesinin başladığını belirtti. Özellikle Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan liderliğindeki ılımlı kanat, ABD ile diplomasiye dönüş sinyalleri veriyor. Pezeşkiyan'ın yanında, dini lidere yakınlığıyla bilinen Yargı Başkanı Gholam-Hossein Mohseni-Ejei ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Abdolrahim Mousavi'nin yer aldığı ifade ediliyor.

"AŞURA'YA KADAR GÖRÜNMEZSE KÖTÜYE İŞARET"

İngiliz düşünce kuruluşu Chatham House'un Orta Doğu Direktörü Sanam Vakil, Hamaney'in görünmemesinin ciddi bir işaret olabileceğini belirtti. "Aşura törenine kadar kamuoyuna çıkmazsa bu durum, sağlığı ya da liderliğiyle ilgili kaygıları artırır" diyen Vakil, İran halkının liderinin yüzünü görmek istediğini vurguladı. Aşura törenleri, Muharrem ayı kapsamında temmuz başında düzenlenecek. O tarihe kadar Hamaney'in kamuoyuna çıkmaması halinde İran'daki siyasi dengelerin daha da karmaşık bir hâl alabileceği konuşuluyor.

Ayetullah Ali Hamaney, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'da herkes aynı soruyu soruyor: Savaş bitti, Hamaney nerede? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ramazan Karakuş:
    Hamaney bana göre Amerika istihbaratına çalışıyor tıpkı ülkemizdeki kilicdaroglunun gizli AKP li olduğu gibi 0 1 Yanıtla
  • ZEKİ ALAGÖZ:
    İSRAİL BU GUNE KADAR NE DEDİYSE DOĞRU ÇIKTI HAMANEY TEMİZ 0 0 Yanıtla
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