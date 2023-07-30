İran'da İslami Değerleri Yaymakla Görevli Yetkili Eşcinsel Seks Videosu Yayıldığı İddiasıyla Görevden Alındı - Son Dakika
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İran'da İslami Değerleri Yaymakla Görevli Yetkili Eşcinsel Seks Videosu Yayıldığı İddiasıyla Görevden Alındı

30.07.2023 13:28

İran'ın Gilan İli Kültür ve İslami İrşat Dairesi Başkanı Reza Tsaghati'nin başka bir erkekle seks yaptığı iddia edilen video sosyal medyada yayıldı. Videonun içeriği ve kişilerin kimlikleri doğrulanamasa da yetkililer, olayı soruşturduklarını ve Tsaghati'yi görevden aldıklarını duyurdu. İran'da eşcinsellik yasal olmasına rağmen LGBT+ bireyler sıklıkla taciz, istismar ve şiddetle karşı karşıya kalıyor. Tsaghati aynı zamanda dindarlık ve başörtüsüne odaklanan bir kültürel merkezin kurucuları arasındaydı. İran'da eşcinsel ilişkiye idam cezası verilebiliyor ve başörtüsü takmayan kadınlar da cezalandırılıyor.

İran'da İslami değerleri yaymakla görevli üst düzey bir yetkili, başka bir erkekle olduğunu videosu yayıldığı iddiasıyla görevden alındı.

SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Gilan İli Kültür ve İslami İrşat Dairesi Başkanı Reza Tsaghati'nin başka bir erkekle ilişki yaşadığı öne sürülen video son günlerde sosyal medyada yayılmıştı.

GÖREVDEN ALINDI

Videonun içeriği ve videodaki kişilerin kimliklerini doğrulanamasa da yetkililer, olay hakkında başlattıkları soruşturma sürerken Tsaghati'yi görevden aldıklarını duyurdu.

ÜLKENİN GÜNDEMİNE OTURDU

Tsaghati aynı zamanda dindarlık ve başörtüsüne odaklanan bir kültürel merkezin de kurucuları arasındaydı. Bu nedenle bu video İran'da sosyal medyada gündemin ilk sıralarına yükseldi.

Bunun ardından Cumartesi günü bir açıklama yapan İran Kültür Bakanı Mohammad Mehdi Esmaili, bu videodan önce Tsaghati hakkında olumsuz hiçbir bilgi almadıklarını açıkladı. İlk olarak hükümet karşıtı Radio Gilan Telegram kanalında paylaşılan videonun ardından yetkililer uzunca bir süre sessiz kalmıştı.

22 Temmuz'da ise Gilan Kültür ve İslami İrşat Dairesi, başkanlarının "yanlış bir adım attığından şüphelenildiğini" belirten bir açıklama yayımladı.

Kaynak: BBC
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LGBT, İran, Dünya, Son Dakika

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