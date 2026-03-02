İran'da kritik akşam! Yetkililer saat verdi - Son Dakika
Son Dakika Logo

İran'da kritik akşam! Yetkililer saat verdi

İran\'da kritik akşam! Yetkililer saat verdi
02.03.2026 12:31
ABD-İsrail'in başlattığı savaşta dini liderleri Hamaney dahil 555 insanını kaybeden İran'da yetkililer, halkı bu akşam saat 20.00'den itibaren ülke genelinde meydanlara davet etti. Çağrının hem rejime desteği göstermek hem de iç karışıklık girişimlerine karşı mesaj vermek amacı taşıdığı değerlendiriliyor.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

HAMANEY DAHİL 555 KİŞİ ÖLDÜ

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İRAN SOKAKLARA DÖKÜLÜYOR

İran saldırıların ve ölümlerin ardından, vatandaşlarını ülke genelindeki şehirlerin ana meydanlarına ve Tahran'daki İslam Devrimi Meydanı'na davet edildi. Programların saat 20.00 itibarıyla başlayacağı bildirildi.

"BÜYÜK BULUŞMA" ÇAĞRISI

Açıklamada, "İran'ın asil ve şehit seven milletini, ülke genelindeki şehirlerin ana meydanlarında ve Tahran'daki İslam Devrimi Meydanı'nda büyük bir buluşmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, etkinliklerin ülke genelinde eş zamanlı düzenleneceğini, Tahran'daki programın ise dini heyetlerin katılımıyla gerçekleştirileceğini duyurdu.

İKİ MESAJ: DESTEK VE GÖZDAĞI

Çağrının bir yandan mevcut yönetime verilen desteği uluslararası kamuoyuna göstermek, diğer yandan içeride olası karışıklık girişimlerine karşı güçlü bir mesaj vermek amacı taşıdığı yorumları yapılıyor.

Son Dakika Dünya İran'da kritik akşam! Yetkililer saat verdi - Son Dakika

12:50
SON DAKİKA: İran'da kritik akşam! Yetkililer saat verdi - Son Dakika
