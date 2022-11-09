İran'dan dünyayı ayağa kaldıran karar! 15 bine yakın protestocuya ölüm cezası verilmesi onaylandı - Son Dakika
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İran'dan dünyayı ayağa kaldıran karar! 15 bine yakın protestocuya ölüm cezası verilmesi onaylandı

09.11.2022 10:30

İran'da Mahsa Amini'nin ahlak polisi tarafından katledilmesiyle başlayan protestolar hız kesmeden sürerken, parlamentodan büyük tepki toplayan bir karar çıktı. İran milletvekillerinin protestoculara katı cezalar verilmesi çağrısıyla harekete geçen İran Parlamentosu, 290 toplam üyeden 227'sinin oyuyla yaklaşık 15 bin kişiye ölüm cezası verilmesini onayladı.

İran'da 13 Eylül günü başörtüsünü kurallara uygun takmadığı gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından komalık bir halde kaldırıldığı hastanede 16 Eylül günü hayatını kaybeden Mahsa Amini protestoları sürüyor. Ülkede şimdiye kadar eşi benzeri görülmemiş düzeyde protestolar ve halk ayaklanmaları yaşanırken İran polisi, sert müdahalelerde bulundu. Yüzlerce kişi polisin darbeleriyle ya da mermileriyle hayatını kaybederken binlerce kişi de gözaltına alındı.

"MÜMKÜN OLAN EN KISA SÜREDE İYİ BİR DERS OLACAK"

İranlı milletvekilleri, son günlerde tutuklanan protestoculara katı cezalar verilmesi çağrısında bulundu. CNN, İran Parlamento'sunun 227 üyesi tarafından imzalanan bir mektubun protestoculara "mümkün olan en kısa sürede iyi bir ders olacak"şekilde sert bir ceza verilmesini istediğini bildirdi.

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"HALK YETKİLİLERDEN PROTESTOCULARLA CAYDIRICI BİR ŞEKİLDE İLGİLENMELERİNİ TALEP EDİYOR"

İran hükümet sözcüsü Mesud Setayeshi, "Artık halk yetkililerden, rahatsızlığa neden olan protestocularla sağlam, caydırıcı ve yasal bir şekilde ilgilenmelerini talep ediyor" dedi. Newsweek'in haberine göre İran Parlamentosu tam da bunu yaptı ve "önemli bir ders" olarak gözaltındaki tüm protestoculara ölüm cezası verilmesini oyladı. 290 toplam üyeden 227'si ceza lehine oy kullandı.

İNFAZLARIN NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Öte yandan infazların ne zaman gerçekleştirileceği henüz belli değil. CNN, geçen Perşembe günün son protestolarla bağlantılı olarak yaklaşık 14 bin kişinin tutuklandığını bildirdi.

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Son Dakika Dünya İran'dan dünyayı ayağa kaldıran karar! 15 bine yakın protestocuya ölüm cezası verilmesi onaylandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran'dan dünyayı ayağa kaldıran karar! 15 bine yakın protestocuya ölüm cezası verilmesi onaylandı - Son Dakika
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