İran'da mühimmat deposu vuruldu! Şiddetli patlamalar meydana geldi

28.02.2026 20:15
ABD ve İsrail'in saldırıları ile başlayan çatışmalarda İran'ın Zencan kentindeki bir mühimmat deposu hedef alındı. Büyük patlamaların meydana geldiği saldırı sonrası anlar kameralara yansıdı.

Aylardır ABD ve İran arasındaki devam eden gerginlik, bugün ABD- İsrail ortak saldırısıyla şiddetli çatışmalara dönüştü. Tahran başta olmak üzere çok sayıda İran kenti vurulurken; İran da misilleme olarak bölgedeki ABD üslerini ve İsrail'i vurdu.

MÜHİMMAT DEPOSUNU VURDULAR

Karşılıklı saldırılar akşam saatlerinde de devam etti. İsrail, İran'ın Zencan kentindeki bir mühimmat deposunu hedef aldı.

ŞİDDETLİ PATLAMALAR MEYDANA GELDİ

Büyük patlamaların meydana geldiği saldırı sonrası anlar kameralara yansıdı.

NE OLDU?

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

