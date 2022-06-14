İran'da sodyum karbonat fabrikasında patlama yaşandı: Çok sayıda ekip sevk edildi - Son Dakika
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İran'da sodyum karbonat fabrikasında patlama yaşandı: Çok sayıda ekip sevk edildi

14.06.2022 01:17

İran'daki Firuzabad kentinde bulunan sodyum karbonat fabrikasında patlama yaşandı. Fars Eyaleti Tıbbi Acil Durum ve Kaza Merkezi Müdürü Muhammed Cevad Muradiyan yaptığı yazılı açıklamada patlama nedeniyle çıkan yangında şu ana kadar 112 kişinin yaralandığını belirtti. Yaralılar arasında gazdan zehirlenenlerin de bulunduğunu aktaran Muradiyan, yaralıların Firuzabad Hastanesi'ne nakledildiğini dile getirdi.

İran'ın Fars eyaletindeki Firuzabad sodyum karbonat fabrikasındaki tanklardan birinde oluşan sızıntı nedeniyle patlama meydana geldi.

"ŞU ANA KADAR 112 KİŞİ YARALANDI"

Fars Eyaleti Tıbbi Acil Durum ve Kaza Merkezi Müdürü Muhammed Cevad Muradiyan yaptığı yazılı açıklamada patlama nedeniyle çıkan yangında şu ana kadar 112 kişinin yaralandığını belirtti. Yaralılar arasında gazdan zehirlenenlerin de bulunduğunu aktaran Muradiyan, yaralıların Firuzabad Hastanesi'ne nakledildiğini ifade etti.

100'DEN FAZLA ARAÇ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

İranlı yetkili, yaralılara müdahale için 14 ambulans, 115 acil yardım aracı, bir otobüs ambulans ve bir helikopterin olay yerine sevk edildiğini bildirdi.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Fars Valiliği Kriz Yönetim Merkezi Müdürü Halil Abdullahi de olay yerinin hızlı bir şekilde tahliye edildiğini, patlama sonucu can kaybı olmadığını ifade etti. Yangının fabrikanın diğer tanklarına sıçraması ve gaz yayılması nedeniyle Cem-Firuzabad yolu da geçişlere kapatıldı.

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Kaynak: AA

İran, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'da sodyum karbonat fabrikasında patlama yaşandı: Çok sayıda ekip sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'da sodyum karbonat fabrikasında patlama yaşandı: Çok sayıda ekip sevk edildi - Son Dakika
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