İran\'da Yeni Lider Mücteba Hamaney Seçildi

İRAN'da Uzmanlar Meclisi, ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki hava saldırısında öldürülen Ayetullah Ali Hamaney'den sonra liderlik makamına oğlu Mücteba Hamaney'in 'ezici oy çoğunluğuyla' seçildiğini bildirdi.

İran'da yeni liderin seçiminden sorumlu Uzmanlar Meclisi, yaptığı yazılı açıklamada, "Ayetullah Seyyid Mücteba Hüseyni Hamaney'i Uzmanlar Meclisi üyelerinin ezici oy çoğunluğuyla İran İslam Cumhuriyeti'nin üçüncü lideri olarak belirleyip ilan ettiğini duyurur" ifadeleri kullanıldı.

DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU VE İRAN ORDUSU'NDAN AÇIKLAMA

İran basını, Genelkurmay Başkanlığı, Devrim Muhafızları Ordusu ve İran Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamaları yayımladı. Ayrı ayrı yapılan açıklamalarda, İran Silahlı Kuvvetleri'nin yeni liderin komutası altında, ülkeyi düşmanlara karşı korumaya devam edecekleri belirtildi.