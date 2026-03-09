İran'da Yeni Lider Mücteba Hamaney Seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'da Yeni Lider Mücteba Hamaney Seçildi

İran\'da Yeni Lider Mücteba Hamaney Seçildi
09.03.2026 08:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzmanlar Meclisi, Mücteba Hamaney'i İran'ın üçüncü lideri olarak ezici oy çoğunluğuyla seçti.

İRAN'da Uzmanlar Meclisi, ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki hava saldırısında öldürülen Ayetullah Ali Hamaney'den sonra liderlik makamına oğlu Mücteba Hamaney'in 'ezici oy çoğunluğuyla' seçildiğini bildirdi.

İran'da yeni liderin seçiminden sorumlu Uzmanlar Meclisi, yaptığı yazılı açıklamada, "Ayetullah Seyyid Mücteba Hüseyni Hamaney'i Uzmanlar Meclisi üyelerinin ezici oy çoğunluğuyla İran İslam Cumhuriyeti'nin üçüncü lideri olarak belirleyip ilan ettiğini duyurur" ifadeleri kullanıldı.

DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU VE İRAN ORDUSU'NDAN AÇIKLAMA

İran basını, Genelkurmay Başkanlığı, Devrim Muhafızları Ordusu ve İran Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamaları yayımladı. Ayrı ayrı yapılan açıklamalarda, İran Silahlı Kuvvetleri'nin yeni liderin komutası altında, ülkeyi düşmanlara karşı korumaya devam edecekleri belirtildi.

Kaynak: DHA

Orta Doğu, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'da Yeni Lider Mücteba Hamaney Seçildi - Son Dakika

Türkiye’de bir ilk Trafik tarihi boyunca kesilen en büyük cezayı yedi Türkiye'de bir ilk! Trafik tarihi boyunca kesilen en büyük cezayı yedi
Peş peşe zamlar isyan ettirdi: Kilosu 170 TL oldu Peş peşe zamlar isyan ettirdi: Kilosu 170 TL oldu
Saldırılar sabahı Tahran Petrol resmen yağmur olup yağdı Saldırılar sabahı Tahran! Petrol resmen yağmur olup yağdı
Kadın ninjalar, İsrail askerlerini bekliyor Kadın ninjalar, İsrail askerlerini bekliyor
Yeter artık Dünya Kadınlar Günü’nde kadın cinayeti Yeter artık! Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti
Karakolda makatına şişe sokulmaya çalışıldı iddiası Müfettiş görevlendirildi Karakolda makatına şişe sokulmaya çalışıldı iddiası! Müfettiş görevlendirildi

08:14
Ünlü şef ilk ısırıkta kabusu yaşadı Apar topar hastaneye kaldırdılar
Ünlü şef ilk ısırıkta kabusu yaşadı! Apar topar hastaneye kaldırdılar
08:04
İran savaşının 10. gününde kriz İsrail’in hamlesi Trump’ı çıldırttı
İran savaşının 10. gününde kriz! İsrail'in hamlesi Trump'ı çıldırttı
08:03
İmamoğlu’ndan İBB davası öncesi videolu mesaj: Savunma yapmayacağım
İmamoğlu'ndan İBB davası öncesi videolu mesaj: Savunma yapmayacağım
07:42
Savaş piyasaları fena vurdu Petrolde tarihi yükseliş
Savaş piyasaları fena vurdu! Petrolde tarihi yükseliş
06:19
Savaş sürerken Türkiye’den kritik hamle Bugün yola çıkıyorlar
Savaş sürerken Türkiye'den kritik hamle! Bugün yola çıkıyorlar
05:34
Savaşta 10. gün İran yeni liderini açıkladı, İsrail’in kritik noktaları yerle bir edildi
Savaşta 10. gün! İran yeni liderini açıkladı, İsrail'in kritik noktaları yerle bir edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 08:50:58. #7.12#
SON DAKİKA: İran'da Yeni Lider Mücteba Hamaney Seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.