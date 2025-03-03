İran'da Zarif İstifa Etti

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(ANKARA) - İran'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevad Zarif, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan yönetimi üzerindeki baskıyı hafifletmek amacıyla istifa ettiğini açıkladı. İran Parlamentosu'nda bir dizi milletvekili bir süredir, çocuklarından birinin ABD vatandaşı olduğu gerekçesiyle Zarif'in bu göreve atanamayacağını savunuyordu.

İran Cumhurbaşkanı'nın yardımcısı Cevad Zarif, sabah saatlerinde sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, önceki gün daveti üzerine ülkenin Yargı Başkanı Golam-Hüseyin Muhsini Ejei'nin kendisini ziyaret ettiğini belirtti. Zarif, görüşme sırasında Yargı Başkanı'nın, Zarif'e "ülkenin koşulları göz önüne alındığında, yönetime daha fazla baskı yapılmaması için üniversiteye dönmesini" tavsiye ettiğini belirtti. Zarif, bu tavsiyeyi hemen kabul ettiğini çünkü yönetime "yardımcı olmak ve yük olmamak istediğini" söyledi. Yönetimden ayrılarak "halkın iradesinin ve yönetimin başarısının gerçekleşmesini engelleyenlerin mazeretlerinin ortadan kalkmasını" umduğunu belirten Zarif, "Saygıdeğer Dr. Pezeşkiyan'ı desteklemekten gurur duymaya devam ediyorum, ona ve halkın gerçek hizmetkarlarına en iyi dileklerimi sunuyorum" dedi.

Eski Dışişleri Bakanı Zarif, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atandığından beri, Parlamento'da bir dizi milletvekillinden yoğun eleştiri alıyordu. Milletvekilleri, Zarif'in atanmasının yasal olmadığını, çünkü çocuklarından birinin ABD vatandaşı olduğunu söylüyor. İran Anayasası'na göre, yabancı vatandaşlık sahibi olan ya da yakın aile üyelerinden biri yabancı vatandaşlık sahibi olan kişiler, İran hükümetinde kritik önemdeki görevlere atanamıyor.

Ekonomi Bakanı da görevinden azledildi

İran Parlamentosu dün de Ekonomi Bakanı Abdunnasır Himmeti hakkında verilen gensoru önergesini kabul etti. Ülkede enflasyonun yükselmesinden ve ekonomik sorunların derinleşmesinden sorumlu tutulan Himmeti, hakkında verilen önergenin 89'a karşı 182 oyla kabul edilmesiyle görevinden azledildi.