İran\'dan ABD Üslerine Saldırı

İRAN Devrim Muhafızları Ordusu, Bahreyn'deki ABD donanma filosunu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde ABD'ye ait Minhad Üssü ve Kuveyt'teki Amerikan üssünü füze ve insansız hava araçlarıyla vurduğunu bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Sadık Vaat 4 Operasyonu'nun 11'inci dalgasına ilişkin bildiri yayımladı. Bildiride, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ile Hürmüz Boğazı'ndaki ABD ordusunun sabit ve mobil hedeflerine 26 insansız hava aracı ile 5 balistik füze ateşlendiği kaydedildi.

Saldırılar kapsamında Kuveyt'teki Arifjan ABD Üssü'nün 12 İHA'yla vurulduğu belirtildi. BAE'deki Minhad Üssü'ndeki ABD askeri komuta ile kontrol merkezinin 6 İHA ve 5 balistik füze ile hedef alındığı vurgulanırken, Bahreyn'deki ABD donanmasının şu ana kadar vurulmayan tesislerinin de 6 İHA tarafından imha edildiği aktarıldı.