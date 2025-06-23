İran\'dan ABD Üssüne Operasyon

İRAN'ın, Katar'daki ABD üssüne yönelik başlattığı operasyonun adının 'Fetih Müjdesi' olduğu bildirildi.
İran devlet televizyonu IRIB'de operasyonun adı 'Fetih Müjdesi' olarak duyuruldu. Saldırının, Katar'daki ABD üssü El-Udeyd'e yönelik olduğu aktarıldı.
İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada ise "Beyaz Saray ve müttefiklerine mesajımız nettir. Egemenliğimize ve topraklarımıza hiçbir saldırıyı yanıtsız bırakmayacağız" ifadeleri kullanıldı.
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