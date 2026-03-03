ABD ve İsrail'e benzeri görülmemiş tehdit: Aralıksız saldırılara hazır olun - Son Dakika
ABD ve İsrail'e benzeri görülmemiş tehdit: Aralıksız saldırılara hazır olun

ABD ve İsrail\'e benzeri görülmemiş tehdit: Aralıksız saldırılara hazır olun
03.03.2026 15:14
ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmalar 300 milyon kişiyi doğrudan etkileyen savaşa dönüştü. İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Ali Muhammed Naini, ABD ve İsrail'e "aralıksız saldırılara hazır olun" uyarısında bulundu.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı geniş çaplı hava harekâtı 300 milyon sivili savaşın gölgesinde bırakan bölgesel bir krize dönüştü. Başlangıçta hedefi net olan operasyon, kısa sürede en az 11 ülkeyi doğrudan etkileyen savaşa dönüştü.

ABD ve İsrail'in saldırılarına aynı ölçüde yanıt veren İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Ali Muhammed Naini, ABD-İsrail saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu. Naini, "Düşman, ibret verici ve aralıksız saldırılara hazırlıklı olmalıdır. Cehennemin kapıları her geçen süre ABD ve İsrail'e daha fazla açılacaktır." ifadelerini kullandı.

"UZUN SAVAŞ İÇİN HAZIRLIKLARI YAPTIK"

Uzun bir savaş için tüm hazırlıkların önceden yapıldığını dile getiren Naini, "Savunma ve taarruz gücümüz ve cevaplarımız 12 günlük savaştan çok daha güçlüdür. İlk iki günün yanıtları, 12 günlük savaşın son günlerinden daha yıkıcıydı." değerlendirmesinde bulundu.

"İNTİKAMDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

İranlı Askeri Sözcü, ABD-İsrail saldırılarında ölen İran lideri Ali Hamaney, komutanlar ve Minab'daki ilkokul çocuklarının kanının intikamından vazgeçmeyeceklerini dile getirdi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

