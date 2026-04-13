İran\'dan ABD\'ye Hürmüz Uyarısı

İRAN Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı ablukaya alma girişimiyle ilgili, "Belki diğer kartlarımızı ortaya koyarız" dedi.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı ablukaya alacaklarına yönelik ifadelerinin 'gerçeklikten uzak ve bir blöf' olduğunu öne sürdü. Hürmüz Boğazı'na yönelik abluka girişiminin mevcut durumu daha karmaşık hale getireceğini ve piyasalardaki dalgalanmaların şiddetleneceğini belirten Azizi, "Mevcut durumun daha iyi hale gelmesi isteniyorsa İran halkına saygı gösterilmeli. Bu girişim savaş olarak sayılır ve biz buna karşılık vereceğiz. Ayrıca biz de henüz oyuna sokmadığımız diğer kartlarımızı ortaya koyabiliriz. Yenilginizi kabul edin, savaşta kazanamadıklarınızı müzakere masasında talep etmeyin" değerlendirmesinde bulundu.