İran\'dan BM Açıklaması: İsrail\'in Saldırıları Dünyayı Tehdit Ediyor

Dünya

İRAN'ın BM Daimi Temsilciliği, İsrail'in saldırılarının yalnızca bölgede değil tüm dünyada bir 'felaketle' sonuçlanacağını belirterek, "ABD'nin başkanlık geçiş döneminde bu durum dizginlenmezse, sonuçları yalnızca Orta Doğu için değil, tüm dünya için felaket olacaktır" denildi.

İran BM Daimi temsilciği dün yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarının devam etmesinin yalnızca bölgede değil, tüm dünyada etkilerinin 'felaketle' sonuçlanabileceğini belirtti. Açıklamada, "İsrail, bölgesel ve küresel barış ve güvenliğe yönelik ciddi ve acil bir tehdit oluşturmaktadır. Rejim, bölge genelinde büyük çaplı bir savaşı kışkırtmaya kararlıdır ve ABD'nin başkanlık geçiş döneminde dizginlenmezse, sonuçları yalnızca Orta Doğu için değil, tüm dünya için felaket olacaktır.

İsrail'in mevcut yöneticileri, hayatta kalmalarının yolunu savaşın genişlemesinde ve ABD'yi doğrudan savaşa sürüklemekte gördüklerinden, ABD'deki mevcut siyasi iklimi yeni bir krizin oluşmasına zemin hazırlamak için kullanmaya çalışmaktadırlar. Daha fazla kan dökülmesine yol açacak bu kötü niyetli hırsın gerçekleşmesine izin verilmemelidir" denildi.