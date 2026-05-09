İran\'dan Dış Politika Vurgusu

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin temel politikasının karşılıklı saygı ve ortak çıkarlara dayalı dostane ilişkileri geliştirmek olduğunu kaydetti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla ülkesinin dış politikasına ve küresel vizyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Paylaşımında İran'ın uluslararası ilişkilerdeki temel yaklaşımına dikkati çeken Pezeşkiyan, "İran'ın temel politikası, karşılıklı saygı ve ortak çıkarlara dayalı dostane ilişkileri geliştirmektir" dedi.

Küresel siyasete dair mesajlar da veren Pezeşkiyan, emperyalist yaklaşımların miadını doldurduğunu vurgulayarak, "Sömürgecilik ve sömürü politikasının geleceğin dünyasında yeri olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

İran kültürünün ve tarihinin temel yapıtaşlarına da değinen Pezeşkiyan, "Halkımızın kültüründe hoşgörü ne kadar köklüyse, bu toprakların tarihinde de zulme karşı mücadele o kadar parlamaktadır. Bu kimlik, İran adının yücelmesi için varlığını sürdürecektir" değerlendirmesinde bulundu.