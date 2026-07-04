İran'dan Hürmüz Boğazı Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'dan Hürmüz Boğazı Uyarısı

İran\'dan Hürmüz Boğazı Uyarısı
04.07.2026 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, Hürmüz Boğazı'ndaki güvenliğin kıyı devletlerine ait olduğunu ve dış müdahalelere karşı uyardı.

İRAN Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, " Hürmüz Boğazı'nın güvenliği kıyı devletlerinin sorumluluğundadır ve krize yol açanlar, maceracılıklarının sonuçlarından sorumlu olacaklardır" dedi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in Hürmüz Boğazı'ndaki duruma ilişkin yayımladıkları ortak açıklamaya yanıt verdi.

İngiltere ve Fransa'nın Hürmüz Boğazı'nda 'geçişleri desteklemek için Çok Uluslu Askeri Görev Gücü'nü devreye sokmaya hazır olduklarına' dair açıklamasına değinen Garibabadi, Hürmüz Boğazı'nın, bölge dışı güçler için askeri geçit tören alanı olmadığını bildirdi. Garibabadi, "Boğazın güvenliğinin sorumlusu ve garantörü olan İran, bu hassas su yolunda herhangi bir askeri harekete karşı uyarıda bulunmaktadır. Hürmüz Boğazı'nın güvenliği kıyı devletlerinin sorumluluğundadır ve krize yol açanlar, maceracılıklarının sonuçlarından sorumlu olacaklardır. Bu ciddi bir uyarıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Hürmüz Boğazı, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'dan Hürmüz Boğazı Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BM Genel Merkezi önünde kendini ateşe verdi BM Genel Merkezi önünde kendini ateşe verdi
Devlet üniversitesi kafeteryası da listeye girdi ’Adana Kebap’ diye bakın ne yedirmişler Devlet üniversitesi kafeteryası da listeye girdi! 'Adana Kebap' diye bakın ne yedirmişler
İran Hamaney’e veda ediyor Türkiye’den isimler de törende İran Hamaney'e veda ediyor! Türkiye'den isimler de törende
Oğlunun bombalı tuzağından kurtuldu, kalp krizine yenik düştü Oğlunun bombalı tuzağından kurtuldu, kalp krizine yenik düştü
Balkonda asılı kalan çocuğu itfaiye kurtardı Balkonda asılı kalan çocuğu itfaiye kurtardı
Midesinden 50 kapsül uyuşturucu çıktı Midesinden 50 kapsül uyuşturucu çıktı

10:51
Galatasaray’dan 5 yıldızlı şov Yeni formaların fiyatı dudak uçuklattı
Galatasaray'dan 5 yıldızlı şov! Yeni formaların fiyatı dudak uçuklattı
10:15
Bir can kaybı daha Kentte bilanço ağırlaşıyor
Bir can kaybı daha! Kentte bilanço ağırlaşıyor
10:02
Hamaney’in cenazesine yüzbinler ellerinde aynı bayrakla geldi Trump’tan da mesaj var
Hamaney'in cenazesine yüzbinler ellerinde aynı bayrakla geldi! Trump'tan da mesaj var
09:38
Özel mi, Kılıçdaroğlu mu Erdal Beşikçioğlu’ndan sürpriz karar
Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Erdal Beşikçioğlu'ndan sürpriz karar
09:22
Seri tacizcinin yeni vukuatı Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti
Seri tacizcinin yeni vukuatı! Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti
08:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı İşsizlik Sigortası Fonu’nda oran yüzde 50’ye çıkarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşsizlik Sigortası Fonu'nda oran yüzde 50'ye çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2026 11:26:02. #7.13#
SON DAKİKA: İran'dan Hürmüz Boğazı Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.