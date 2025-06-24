İran\'dan İsrail\'e Ateşkes Açıklaması

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail ile ateşkes veya askeri operasyonların durdurulması konusunda hiçbir anlaşmanın yapılmadığını belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ile hiçbir ateşkes ve askeri operasyonları durdurulması konusunda anlaşma yapılmadığını belirtti. Arakçi açıklamasında, "İran'ın defalarca açıkça belirttiği gibi: İsrail İran'a savaş açtı, tam tersi değil. Şu an itibariyle, herhangi bir ateşkes veya askeri operasyonların durdurulması konusunda hiçbir anlaşma yok. Ancak, İsrail rejimi İran halkına karşı yasadışı saldırısını en geç, Tahran saatiyle sabah 4'te durdurduğu takdirde, daha sonra yanıtımıza devam etme niyetimiz yok.

Askeri operasyonlarımızın durdurulmasıyla ilgili nihai karar daha sonra verilecek." ifadelerini kullandı.