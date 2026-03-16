İran'dan İsrail'e Şiddetli İtham - Son Dakika
İran'dan İsrail'e Şiddetli İtham

İran\'dan İsrail\'e Şiddetli İtham
16.03.2026 09:29
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, İsrail'in bombalamasını uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirdi.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, " İsrail, Tahran'daki yakıt depolarını bombalayarak uluslararası hukuku ihlal etti ve yargılanması gerek" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Tahran'daki yakıt depolarını bombalamasının uluslararası hukukun ihlali ve ekolojik yıkım olduğunu bildirdi. Bu eylemin bölge sakinlerinin uzun vadede sağlık ve yaşam kalitesi açısından zarar görmelerine neden olacağını kaydeden Arakçi, toprak ve yer altı sularının kirlenmesinin nesiller boyu sürecek etkilere yol açabileceğini belirtti. Arakçi, "İsrail savaş suçları nedeniyle cezalandırılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, İsrail, Çevre, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'dan İsrail'e Şiddetli İtham - Son Dakika

SON DAKİKA: İran'dan İsrail'e Şiddetli İtham - Son Dakika
