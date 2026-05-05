İran'dan Pentagon'a Savaş Maliyeti İtirazı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'dan Pentagon'a Savaş Maliyeti İtirazı

İran\'dan Pentagon\'a Savaş Maliyeti İtirazı
05.05.2026 22:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Pentagon'un savaş maliyetlerini yanlış bildirdiğini açıkladı.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pentagon'un İran savaşının maliyeti hakkında yalan söylediğini belirterek, "Netanyahu'nun kumarı şu ana kadar Amerika'ya iddia edilenin dört katı olan 100 milyar dolara mal oldu" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda savaşın ABD'ye olan maliyetini değerlendirdi. ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) savaştan kaynaklanan maliyetleri 25 milyar dolar olarak açıklayarak gerçek rakamları eksik gösterdiğini savunan Arakçi, "Pentagon yalan söylüyor. Netanyahu'nun kumarı şu ana kadar Amerika'ya iddia edilenin dört katı olan 100 milyar dolara mal oldu" ifadelerini kullandı.

Söz konusu savaşın Amerikan vergi mükelleflerine olan dolaylı maliyetinin çok daha yüksek olduğuna dikkati çeken Arakçi, "Her bir Amerikan hanesi için aylık fatura 500 dolar ve hızla artıyor. 'Önce İsrail' demek, her zaman 'Sonra Amerika' anlamına gelir" açıklamasını yaptı.

PAYLAŞIMA EKONOMİK GRAFİKLER DE EKLENDİ

Öte yandan Arakçi, söz konusu paylaşımına, Amerikan ekonomisindeki olumsuz tabloyu yansıtan iki ayrı grafik ekledi. Paylaşılan grafiklerde, ABD'nin artan kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYİH) oranındaki yükseliş ile mali durumunun kötüye gittiğini belirten Amerikalıların oranının yüzde 55'e ulaştığını gösteren veriler yer aldı.

Kaynak: DHA

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'dan Pentagon'a Savaş Maliyeti İtirazı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Bir çocuk babası yabancı uyruklu şahıs evinde ölü bulundu Bir çocuk babası yabancı uyruklu şahıs evinde ölü bulundu
Sarraflık yapan kişi 100 kg altınla kayıplara karıştı Sarraflık yapan kişi 100 kg altınla kayıplara karıştı
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti

22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
20:56
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
20:56
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 22:51:18. #.0.5#
SON DAKİKA: İran'dan Pentagon'a Savaş Maliyeti İtirazı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.