İran'dan Savaş Açıklaması

31.03.2026 08:49
Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, savaşın sona ermesinin İran halkının güvenliğine bağlı olduğunu belirtti.

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın sona ermesine ilişkin verilecek karar, İran halkının güvenliği ve çıkarlarının garanti altına alınmasına bağlı" dedi.

İran basını, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın, bakanlar kurulu toplantısında açıklamalarda bulunduğunu duyurdu. Pezeşkiyan, ordunun gösterdiği direniş ile İran halkının savaş süresince ortaya koyduğu ulusal birliğin ülkenin mevcut kritik koşulların üstesinden gelmesindeki en değerli etkenlerden biri olduğunu söyledi. Pezeşkiyan, "ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın sonra ermesine ilişkin verilecek her türlü karar, İran halkının güvenliği ve çıkarlarının garanti altına alınmasına bağlı" ifadesini kullandı.

Ülkenin çeşitli kentlerinde düzenlenen 'yönetime destek' gösterilerinin önemini vurgulayan Pezeşkiyan, "Halkın akşamları toplanması çok değerli. İran özgür insanlara ilham olmaktadır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Advertisement
