İran'dan Tel Aviv'e fırlatılan füzenin üzerine ''Minab okulu kız öğrencilerinin anısına'' yazıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'dan Tel Aviv'e fırlatılan füzenin üzerine ''Minab okulu kız öğrencilerinin anısına'' yazıldı

İran\'dan Tel Aviv\'e fırlatılan füzenin üzerine \'\'Minab okulu kız öğrencilerinin anısına\'\' yazıldı
06.03.2026 02:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, İsrail'e yönelik füze saldırılarının 8. dalgasını başlatırken başkent Tel Aviv'e gönderilen füzelerden birinin üzerindeki mesaj dikkat çekti. Füzenin üzerine, Minab'daki kız okuluna düzenlenen ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden 153 kız öğrenciye ithafen Farsça "Minab okulu kız öğrencilerinin anısına" yazıldığı görüldü.

ABD ve İsrail'in başlattığı saldırılara karşı İran'ın misillemeleri devam ediyor.

İRAN TEL AVİV'İ BİR KEZ DAHA VURDU

Son olarak İran, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e yönelik 8. dalga füze saldırısı başlattı. Ardı arda gönderilen füzeler Tel Aviv semalarını aydınlatırken, hava savunma sistemleri çok kısa sürede devreye girdi ve füzeleri etkisiz hale getirdi.

İran'dan Tel Aviv'e fırlatılan füzenin üzerine 'Minab okulu kız öğrencilerinin anısına' yazıldı

FÜZENİN ÜZERİNE YAZDILAR

Öte yandan, İran'ın İsrail'e gönderdiği füzelerden birinin üzerinde yer alan ifadeler ise dikkat çekti. İran medyası tarafından servis edilen fotoğrafta, bir füzenin üzerine Farsça, "Minab okulu kız öğrencilerinin anısına" yazıldığı görüldü. İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansının saldırıya ilişkin haberinde de, "Bu geceki saldırıda, Minab okulu kızları adına çok başlıklı füzeler kullanıldı." ifadeleri kullanıldı.

İran'dan Tel Aviv'e fırlatılan füzenin üzerine 'Minab okulu kız öğrencilerinin anısına' yazıldı

153 ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İran devlet televizyonu, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na düzenlediği saldırıda 153 öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Uluslararası İlişkiler, Politika, Tel Aviv, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'dan Tel Aviv'e fırlatılan füzenin üzerine ''Minab okulu kız öğrencilerinin anısına'' yazıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • hanram2007 hanram2007:
    İnşaallah isabetli olur. 7 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 yaşında ama boyu 1.80 İbrahim Tatlıses’in kızının son hali görenleri şaşırttı 12 yaşında ama boyu 1.80! İbrahim Tatlıses'in kızının son hali görenleri şaşırttı
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
Komisyondan geçti Bedelli askerlik tutarı arttırılıyor Komisyondan geçti! Bedelli askerlik tutarı arttırılıyor
Aracında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu Aracında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu
İran en büyük kozunu açıkladı Rejime müdahale olursa orayı vuracaklar İran en büyük kozunu açıkladı! Rejime müdahale olursa orayı vuracaklar
İran, Irak’taki muhalif Kürt grupların üslerini 3 füzeyle vurdu İran, Irak'taki muhalif Kürt grupların üslerini 3 füzeyle vurdu

00:51
Trump, İran’ı nasıl katlettiğini Messi’nin yanında anlattı
Trump, İran'ı nasıl katlettiğini Messi'nin yanında anlattı
00:08
İran’dan İsrail’in başkenti Tel Aviv’e yeni hava saldırısı
İran'dan İsrail'in başkenti Tel Aviv'e yeni hava saldırısı
23:47
Brent petrolün varili vadeli piyasalarda 85 doları aştı
Brent petrolün varili vadeli piyasalarda 85 doları aştı
23:31
Çin’in Nostradamus’u Jiang Xueqin’in kehanetleri bir bir gerçeğe dönüşüyor
Çin'in Nostradamus'u Jiang Xueqin'in kehanetleri bir bir gerçeğe dönüşüyor
23:21
Sri Lanka, ada açıklarında İran’a ait ikinci geminin olduğunu duyurdu
Sri Lanka, ada açıklarında İran'a ait ikinci geminin olduğunu duyurdu
22:27
ABD, Kuveyt’teki büyükelçiliğini kapattı
ABD, Kuveyt'teki büyükelçiliğini kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 03:11:30. #7.12#
SON DAKİKA: İran'dan Tel Aviv'e fırlatılan füzenin üzerine ''Minab okulu kız öğrencilerinin anısına'' yazıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.