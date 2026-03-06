ABD ve İsrail'in başlattığı saldırılara karşı İran'ın misillemeleri devam ediyor.
Son olarak İran, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e yönelik 8. dalga füze saldırısı başlattı. Ardı arda gönderilen füzeler Tel Aviv semalarını aydınlatırken, hava savunma sistemleri çok kısa sürede devreye girdi ve füzeleri etkisiz hale getirdi.
Öte yandan, İran'ın İsrail'e gönderdiği füzelerden birinin üzerinde yer alan ifadeler ise dikkat çekti. İran medyası tarafından servis edilen fotoğrafta, bir füzenin üzerine Farsça, "Minab okulu kız öğrencilerinin anısına" yazıldığı görüldü. İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansının saldırıya ilişkin haberinde de, "Bu geceki saldırıda, Minab okulu kızları adına çok başlıklı füzeler kullanıldı." ifadeleri kullanıldı.
İran devlet televizyonu, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na düzenlediği saldırıda 153 öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
Son Dakika › Dünya › İran'dan Tel Aviv'e fırlatılan füzenin üzerine ''Minab okulu kız öğrencilerinin anısına'' yazıldı - Son Dakika
