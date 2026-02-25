İran\'dan Trump\'a Sert Tepki

İRAN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre'deki konuşmasına ilişkin, "Profesyonel yalancılar, sahte bir gerçeklik üretme konusunda özel bir uzmanlığa sahiptir" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre'deki ortak oturumda İran'a yönelik açıklamalarını eleştirdi. Bekayi, "Profesyonel yalancılar, sahte bir gerçeklik üretme konusunda özel bir uzmanlığa sahiptir" ifadelerini kullandı.

Bekayi, Nazi Almanyası'nın Propaganda Bakanı ve Adolf Hitler'in danışmanı Joseph Goebbels'in 'Yalan bir iddiayı, gerçek görünümü kazanana kadar tekrar et' sözünü anımsatarak, "Bu kural, bugün sistematik şekilde ABD hükümeti ve çevresindeki savaş yanlıları, özellikle de İsrail'in soykırımcı rejimi tarafından, İran halkına karşı yürütülen şeytani bir dezenformasyon kampanyası amacıyla kullanılmaktadır. İran'ın nükleer programı, kıtalararası balistik füzeleri ve ocak ayındaki olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin ortaya atılan iddialar, büyük yalanların tekrarından ibarettir. Hiç kimse bu tür yalanlara aldanmamalıdır" değerlendirmesinde bulundu.