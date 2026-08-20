İran'dan Trump'a Tepki - Son Dakika
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İran'dan Trump'a Tepki

İran\'dan Trump\'a Tepki
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İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Trump'ın 'Ekonomik D-Day' politikasını eleştirerek dikkat dağıtma çabası dedi.

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Ekonomik D-Day" olarak adlandırdığı politikasına tepki göstererek, bunun Washington'ın artan borç yükü ve faiz maliyetlerinden kaynaklanan ekonomik sorunlarını perdelemeye yönelik olduğunu savundu.

Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik "Ekonomik D-Day" olarak adlandırdığı politikasını eleştirdi. Arakçi, "Sözde 'Ekonomik D-Day', Amerika'nın kendi krizini, benzeri görülmemiş borç yükünü ve hızla artan faiz maliyetlerini perdelemeye yönelik bir dikkat dağıtma çabasıdır. Başarısız politikalarda ısrar etmek yalnızca daha fazla yenilgiye ve İranlıların düşmanlığının artmasına yol açacaktır. ABD'nin ekonomik terörü, küresel ekonomiyi ve dünya genelinde ülkelerin egemenliğini tehdit ediyor" ifadelerini kullandı.

"D-Day" terimi, askeri terminolojide büyük bir operasyonun başladığı günü ifade ediyor. Terim, İkinci Dünya Savaşı'nda Müttefik kuvvetlerin 6 Haziran 1944'te Nazi işgali altındaki Fransa'ya yönelik Normandiya Çıkarması ile özdeşleşirken, siyasi ve ekonomik söylemde de büyük veya belirleyici bir hamlenin başlangıcını tanımlamak için kullanılıyor.

Kaynak: ANKA

Donald Trump, Politika, Ekonomi, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'dan Trump'a Tepki - Son Dakika

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