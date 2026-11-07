İran Deniz Kuvvetleri, Hürmüz'de mayına çarpan tankerin alev aldığını açıkladı - Son Dakika
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İran Deniz Kuvvetleri, Hürmüz'de mayına çarpan tankerin alev aldığını açıkladı

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İran Deniz Kuvvetleri, Hürmüz\'de mayına çarpan tankerin alev aldığını açıkladı
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İran Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, sabah saatlerinde Hürmüz Boğazı'nın doğusundan geçmeye çalışan takip sistemi kapalı petrol tankerinin mayına çarparak alev aldığını açıkladı. Açıklamada, uyarıları dikkate almayan gemilerin akıbetinin bu olacağı vurgulandı.

(ANKARA) - İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda bir tankerin mayına çarptığını açıkladı.

İran'ın resmi haber ajansı İRNA'nın aktardığına göre, İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugün sabah saatlerinde takip sistemi kapalı bir petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'nın doğusundan geçmeye çalıştığı ve bu esnada bir mayına çarptığı kaydedildi.

Tankerin alev aldığı belirtilen açıklamada, "Uyarıları dikkate almayan ve yasak bölgelerde seyreden tüm kurallara aykırı gemilerin akıbeti budur" denildi.

Kaynak: ANKA
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