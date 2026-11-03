İran Devrim Muhafızları, Hürmüz'de ABD'ye ait iki MQM-170 İHA'yı düşürdüğünü açıkladı - Son Dakika
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İran Devrim Muhafızları, Hürmüz'de ABD'ye ait iki MQM-170 İHA'yı düşürdüğünü açıkladı

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İran Devrim Muhafızları, Hürmüz\'de ABD\'ye ait iki MQM-170 İHA\'yı düşürdüğünü açıkladı
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İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'nın güneyinde ABD'ye ait iki MQM-170 İHA'yı düşürdüğünü açıkladı. Açıklamada İHA'ların elektronik savaş sistemleriyle etkisiz hale getirildiği ve toplamda dört MQM-170'in ele geçirildiği belirtildi.

İRAN Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Keşm Adası'nın güneyinde ABD'ye ait iki 'MQM-170' tipi insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'nın güneyinde ABD'ye ait iki insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü bildirildi. ABD'ye ait iki 'MQM-170' tipi İHA'nın gelişmiş elektronik savaş sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar toplamda dört 'MQM-170' tipi İHA ele geçirildi" ifadesi kullanıldı.

Kaynak: DHA
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