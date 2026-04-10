İran Devrim Muhafızları\'ndan Ateşkes Açıklaması

İRAN Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ile ateşkes ilan edilmesinin ardından İran güçleri tarafından hiçbir ülkeye herhangi bir atış yapılmadığını duyurdu.

İran basını, Devrim Muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamayı paylaştı. Basra Körfezi'nin güney kıyısındaki bazı ülkelerin tesislerine yönelik insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırılarına dair haberlere değinilen açıklamada, "İran Silahlı Kuvvetleri, ateşkesin başlamasından şu ana kadar hiçbir ülkeye kesinlikle herhangi bir atış gerçekleştirmemiştir. Eğer bu haberler doğruysa, şüphesiz bu eylemler Siyonist düşman ya da Amerika'nın işidir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İran Silahlı Kuvvetleri tarafından bir hedef vurulması durumunda bunun resmi şekilde duyurulacağı kaydedilerek, resmi açıklamalarında yer almayan hiçbir eylemin İran İslam Cumhuriyeti ile ilgisi olmadığı belirtildi.