İran dini lideri Hamaney: Hamas yaşamaya devam edecek - Son Dakika
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İran dini lideri Hamaney: Hamas yaşamaya devam edecek

İran dini lideri Hamaney: Hamas yaşamaya devam edecek

İRAN dini lideri Ali Hamaney, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın ölümü sonrasında yaptığı açıklamada, "Hamas yaşıyor ve yaşamaya devam edecek" dedi.

19.10.2024 09:49
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İRAN dini lideri Ali Hamaney, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın ölümü sonrasında yaptığı açıklamada, "Hamas yaşıyor ve yaşamaya devam edecek" dedi.

İran dini lideri Ali Hamaney, İsrail ordusu tarafından öldürüldüğü duyurulan ve Hamas tarafından ölümü doğrulanan Hamas lideri Yahya Sinvar'ın ölümü sonrası yaptığı açıklamada, "Direnişin ve mücadelenin parlayan yüzüydü; Zalim ve saldırgan düşmanın karşısında çelik gibi bir kararlılıkla durdu. 7 Ekim'in bu bölge tarihine onarılmaz darbesini hatırladı; Daha sonra şeref ve gururla şehitlerin miracına uçtu.

Onun gibi ömrünü gaspçı ve zalim düşmana karşı mücadele ederek geçirmiş bir insanın hak ettiği şehadetten başka sonu yoktur. Onun kaybı direniş cephesi için elbette acıdır ama bu cephe Şeyh Ahmed Yasin, Fathi Shaghaghi, Rentisi ve İsmail Haniyeh gibi önemli isimlerin şehadeti ile ilerlemeyi durdurmadı ve zerre kadar da durmayacaktır. Hamas yaşıyor ve yaşayacak" dedi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Yahya Sinvar, Ali Hamaney, Orta Doğu, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran dini lideri Hamaney: Hamas yaşamaya devam edecek - Son Dakika

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