İran Dışişleri Bakanı Arakçi: \'Suriye\'de Yeni Bir Savaş Kimsenin Yararına Olmaz\'

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İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Suriye ve Türkiye'ye yaptığı ziyaretleri değerlendirerek,"Suriye'de yeni bir savaş kimsenin yararına olmaz" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ilk önce Suriye'deki gerilimi görüşmek üzere Devlet Başkanı Besşar Esad ile Şam'da görüştü. Ardından Türkiye'de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşen Arakçi açıklamasında, "Suriye'de yeni bir savaş kimsenin yararına olmaz. Çatışma terörizmin tüm çevreye yayılmasına neden olur. İran her zaman olduğu gibi terörle mücadelede Suriye halkı, hükümeti ve ordusunun yanındadır, diplomasi yoluyla bölgesel gerilimin azaltılmasına yardımcı olmaya ve destek vermeye hazırdır" ifadelerini kullandı.