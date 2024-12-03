İran Dışişleri Bakanı Arakçi: 'Suriye'de Yeni Bir Savaş Kimsenin Yararına Olmaz' - Son Dakika
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İran Dışişleri Bakanı Arakçi: 'Suriye'de Yeni Bir Savaş Kimsenin Yararına Olmaz'

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: \'Suriye\'de Yeni Bir Savaş Kimsenin Yararına Olmaz\'

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Suriye'de gerilimin artmaması gerektiğini belirterek, yeni bir savaşın olmaması gerektiğini vurguladı. Arakçi, Türkiye'deki görüşmelerinin ardından, İran'ın Suriye halkı ve hükümetiyle terörle mücadelede dayanışma içinde olduğunu söyledi.

03.12.2024 09:47  Güncelleme: 09:49
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İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Suriye ve Türkiye'ye yaptığı ziyaretleri değerlendirerek,"Suriye'de yeni bir savaş kimsenin yararına olmaz" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ilk önce Suriye'deki gerilimi görüşmek üzere Devlet Başkanı Besşar Esad ile Şam'da görüştü. Ardından Türkiye'de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşen Arakçi açıklamasında, "Suriye'de yeni bir savaş kimsenin yararına olmaz. Çatışma terörizmin tüm çevreye yayılmasına neden olur. İran her zaman olduğu gibi terörle mücadelede Suriye halkı, hükümeti ve ordusunun yanındadır, diplomasi yoluyla bölgesel gerilimin azaltılmasına yardımcı olmaya ve destek vermeye hazırdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Savaş ve Çatışma, Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Türkiye, Suriye, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran Dışişleri Bakanı Arakçi: 'Suriye'de Yeni Bir Savaş Kimsenin Yararına Olmaz' - Son Dakika

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