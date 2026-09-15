İran Dışişleri Bakanı Arakçi, yarın Pekin'de resmi temaslarda bulunacak
Çin Dışişleri Bakanlığı, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin yarın başkent Pekin'de resmi temaslarda bulunacağını duyurdu. Bakanlık, Arakçi'nin geçen hafta Yeni Delhi'deki BRICS toplantısı marjında Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştüğünü belirtti.
İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin yarın Çin'i ziyaret edeceği bildirildi.
Çin Dışişleri Bakanlığı, geçen hafta Yeni Delhi'deki BRICS toplantısı marjında görüşme gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Wang Yi ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin yarın başkent Pekin'de resmi temaslarda bulunacağını duyurdu.
Kaynak: DHA
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