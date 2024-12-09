İran Dışişleri Bakanı\'ndan Suriye Ordusu Hakkında Çarpıcı Açıklamalar

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İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "Suriye ordusu psikolojik bir savaşa teslim oldu" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran devlet televizyonunda Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirdi. İran ile Suriye istihbarat servislerinin İdlib'deki hareketlilikten haberdar olduğunu ve bu bilgileri Suriye hükümetine ilettiklerini söyleyen Arakçi, "Beklenmedik olan şey, Suriye ordusunun yetersizliği ve gelişmelerin hızıydı. Beşar Esad da ordusunun performansından şikayetçiydi. Görünen o ki, Suriye ordusu psikolojik bir savaşa teslim oldu" diye konuştu.

Arakçi, son görüşmesinde Esad'a, Suriye ordusunu motive etmesi, halkla daha fazla diyalog ve iş birliği içinde olması yönünde önerilerde bulunduklarını kaydederek, "Bu son hamlenin Suriye'de başarılı olmasının temel nedeni, Suriye ordusunun motivasyon kaybı nedeniyle direniş göstermemesi" ifadelerini kullandı.

Gelişmeleri yakından izlediklerini belirten Arakçi, Esad yönetiminin ülkede reform yapmada geciktiğini vurgulayarak, "Suriye'de iç savaş, ülkenin parçalanması ve İsrail'in bu durumdan faydalanmasından endişe ediyoruz. Şam'da yönetime geçecek kimselerle ilişkilerimizin geleceği, onların, İran devleti ile Suriye'deki Şiilere karşı tutumları ve İsrail ile terörist gruplara olan mesafelerine bağlıdır" dedi.