İran Donanması Savaşa Hazır

İRAN lideri Mücteba Hamaney, ülke donanmasının savaşa hazır olduğunu bildirdi.

İran lideri Mücteba Hamaney, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deniz kuvvetlerinin savaşa hazır olduğu mesajını verdi. Ordunun insansız hava araçlarının (İHA) gücüne dikkat çeken Hamaney, "İran ordusunun İHA'larının ABD ve Siyonist katilleri yıldırım gibi vurması gibi, cesur donanmamız da düşmanlarına yeni acı yenilgiler yaşatmaya hazırdır" ifadelerini kullandı.