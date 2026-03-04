İran dronu kent merkezini vurdu, Vali "Üçüncü Dünya Savaşı" dedi

Irak'ın Süleymaniye kentinde eski bir Birleşmiş Milletler (BM) binasının bulunduğu bölgeye insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendi. Saldırıda can kaybı yaşanmazken bölgede güvenlik alarmı verildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırları içinde yer alan Süleymaniye'deki saldırıya ilişkin açıklama, yapılan yazılı açıklamada, Riaye bölgesine İHA ile saldırı düzenlendiği bildirildi.

ESKİ BM BİNASI HEDEF ALINDI

Açıklamada, saldırının hedef aldığı binanın daha önce Birleşmiş Milletler tarafından kullanıldığı belirtildi. Yetkililer, patlamaya rağmen olayda ölü ya da yaralı bulunmadığını açıkladı.

Saldırının ardından güvenlik güçleri bölgede inceleme başlatırken, detaylı bilgilerin daha sonra paylaşılacağı kaydedildi. Yerel medyada yer alan görüntülerde patlamanın ardından bölgede yangın çıktığı ve gökyüzüne yoğun duman yükseldiği görüldü.

VALİDEN "3. DÜNYA SAVAŞI" UYARISI

Süleymaniye Valisi Heval Ebubekir, yerel medyaya yaptığı açıklamada halkı olay yerine yaklaşmamaları konusunda uyardı. Ebubekir, "Süleymaniye halkından olay yerine gitmemelerini rica ediyorum. Üçüncü Dünya Savaşı'nın eşiğindeyiz" ifadelerini kullandı.

Kürtlerin bu savaşa dahil olmaması gerektiğini vurgulayan Ebubekir, uluslararası güçlere de çağrıda bulunarak "Savaşlarını ülkemize getirmemelerini istiyoruz" dedi.