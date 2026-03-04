İran dronu kent merkezini vurdu, Vali "Üçüncü Dünya Savaşı" dedi - Son Dakika
İran dronu kent merkezini vurdu, Vali "Üçüncü Dünya Savaşı" dedi

İran dronu kent merkezini vurdu, Vali "Üçüncü Dünya Savaşı" dedi
04.03.2026 08:01
Irak'ın Süleymaniye kentinde, eski bir BM binasının bulunduğu bölgeye insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendi. Olayda can kaybı yaşanmazken, Süleymaniye Valisi Heval Ebubekir, "Üçüncü Dünya Savaşı'nın eşiğindeyiz" uyarısında bulundu.

Irak'ın Süleymaniye kentinde eski bir Birleşmiş Milletler (BM) binasının bulunduğu bölgeye insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendi. Saldırıda can kaybı yaşanmazken bölgede güvenlik alarmı verildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırları içinde yer alan Süleymaniye'deki saldırıya ilişkin açıklama, yapılan yazılı açıklamada, Riaye bölgesine İHA ile saldırı düzenlendiği bildirildi.

ESKİ BM BİNASI HEDEF ALINDI

Açıklamada, saldırının hedef aldığı binanın daha önce Birleşmiş Milletler tarafından kullanıldığı belirtildi. Yetkililer, patlamaya rağmen olayda ölü ya da yaralı bulunmadığını açıkladı.

Saldırının ardından güvenlik güçleri bölgede inceleme başlatırken, detaylı bilgilerin daha sonra paylaşılacağı kaydedildi. Yerel medyada yer alan görüntülerde patlamanın ardından bölgede yangın çıktığı ve gökyüzüne yoğun duman yükseldiği görüldü.

VALİDEN "3. DÜNYA SAVAŞI" UYARISI

Süleymaniye Valisi Heval Ebubekir, yerel medyaya yaptığı açıklamada halkı olay yerine yaklaşmamaları konusunda uyardı. Ebubekir, "Süleymaniye halkından olay yerine gitmemelerini rica ediyorum. Üçüncü Dünya Savaşı'nın eşiğindeyiz" ifadelerini kullandı.

Kürtlerin bu savaşa dahil olmaması gerektiğini vurgulayan Ebubekir, uluslararası güçlere de çağrıda bulunarak "Savaşlarını ülkemize getirmemelerini istiyoruz" dedi.

Son Dakika Dünya

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Serdar Aşkın Serdar Aşkın:
    Seyimin valisi Filistin vurulurken niye dünya savaşı demedin 36 1 Yanıtla
  • Ali Kublay Ali Kublay:
    BM bir moka yarayan yermiki vurulunca 3. Dünya savaşı ciksin 0 0 Yanıtla
SON DAKİKA: İran dronu kent merkezini vurdu, Vali "Üçüncü Dünya Savaşı" dedi
