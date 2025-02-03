İran Ekonomi Bakanı\'ndan Kanada\'nın Petrol Tehdidine ilişkin Açıklama

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İRAN Ekonomi Bakanı Abdulnasır Himmeti, Kanada'nın petrol tehdidinin İran petrolüne yaptırımların kaldırılmasını ekonomik açıdan her zamankinden daha önemli hale getirdiğini söyledi.

İran Ekonomi Bakanı Abdulnasır Himmeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kanada ve Meksika dahil bazı ülkelere getirdiği gümrük vergileri ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Himmeti, küresel rezervlerde 2016'da yüzde 65 olan ABD dolarının payının bugün yüzde 58'e gerilediğini belirterek, "Kanada'nın dün itibarıyla Kanada mallarına uygulanacak yüzde 25'lik gümrük vergisi nedeniyle ABD'ye petrol satışını durdurma tehdidinde bulunmasıyla İran petrolüne yönelik yaptırımların kaldırılması ekonomik açıdan her zamankinden daha önemli hale gelmiştir" ifadelerini kullandı.