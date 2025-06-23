İran füzelerinin İsrail'e düştüğü sırada basına röportaj veren bir İsrail Meclis'i üyesi röportajın ortasında kaçmaya başladı.
İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan çatışmalar devam ediyor. İki ülke karşılıklı saldırılara devam ederken; ABD'nin de savaşa dahil olmasıyla bölgedeki tansiyon her geçen gün artıyor.
Öte yandan İsrail'den ilginç bir görüntü geldi. İsrail Meclisi Knesset üyesi bir kişi röportaj yaparken; İran'ın fırlattığı füzelerden biri yakınlarına düştü.
İsrail Meclisi üyesi, füzenin düşmesiyle birlikte röportajın ortasında kaçmaya başladı. O anlar ise kameralarca anbean kaydedildi.
Son Dakika › Dünya › İran füzeleri düştü, İsrail Meclisi üyesi böyle kaçtı - Son Dakika
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