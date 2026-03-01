İran, GKRY\'deki İngiliz Üslerini Hedef Aldı

İNGİLTERE Savunma Bakanı John Healey, İran'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz üslerini hedef aldığını bildirdi.
İngiltere Savunma Bakanı John Healey, İran'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) yönüne iki füze fırlattığını açıkladı. Healey, füzelerin adadaki İngiliz tesislerini kasıtlı olarak hedef alıp almadığının netleşmediğini kaydetti.
