İran, Hürmüz Boğazı'nda 26 Gemi Geçişini Açıkladı

20.05.2026 15:48
Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'ndan 26 geminin geçişini güvenlik ve koordinasyonla sağladı.

İRAN Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, son 24 saat içinde petrol tankeri ve ticari gemilerin de aralarında bulunduğu 26 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptığını duyurdu. Açıklamada, boğazdaki deniz trafiğinin Devrim Muhafızları'nın izni ve koordinasyonuyla sağlandığı vurgulandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi hareketliliğine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, bölgedeki güvenliğe ve geçiş prosedürlerine dikkat çekilerek, "Son 24 saat içerisinde petrol tankerleri, konteyner gemileri ve diğer ticari gemiler de dahil olmak üzere toplam 26 gemi, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin koordinasyonu ve sağladığı güvenlik eşliğinde Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmıştır" ifadelerine yer verildi.

Bölgedeki deniz trafiğinin sıkı denetim altında tutulduğuna işaret edilen açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin halihazırda yalnızca Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nden izin alınarak ve tam koordinasyon sağlanarak gerçekleştirildiği belirtildi.

Kaynak: DHA

