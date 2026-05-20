İran, Hürmüz Boğazı\'nda 26 Gemi Geçişini Açıkladı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi hareketliliğine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, bölgedeki güvenliğe ve geçiş prosedürlerine dikkat çekilerek, "Son 24 saat içerisinde petrol tankerleri, konteyner gemileri ve diğer ticari gemiler de dahil olmak üzere toplam 26 gemi, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin koordinasyonu ve sağladığı güvenlik eşliğinde Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmıştır" ifadelerine yer verildi.

Bölgedeki deniz trafiğinin sıkı denetim altında tutulduğuna işaret edilen açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin halihazırda yalnızca Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nden izin alınarak ve tam koordinasyon sağlanarak gerçekleştirildiği belirtildi.