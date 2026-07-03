İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye Geçit Vermeyecek - Son Dakika
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İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye Geçit Vermeyecek

İran, Hürmüz Boğazı\'nda ABD\'ye Geçit Vermeyecek
03.07.2026 11:49
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İran Meclis Başkanı Kalibaf, Hürmüz Boğazı'nın yönetiminde ABD müdahalesine izin vermeyeceklerini belirtti.

İRAN Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, " Hürmüz Boğazı'nın yönetimi konusunda kararlıyız, ABD'nin müdahalesine izin vermeyeceğiz" dedi.

İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kalibaf'ın İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney için düzenlenen devlet törenine katılmak için Tahran'a giden Çin heyeti ile görüştüğü bildirildi. Çin'in, İran'ın zor zamanlarında yanında olduğunu İran'ın da savaş ve ateşkes süreci boyunca Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapacak Çin gemilerine kolaylık sağladığını aktaran Kalibaf, "ABD'nin tek yönlü politikaları karşısında İran ile Çin arasında siyasi ve ekonomik alanlarda yakın ilişki oldukça önemlidir" ifadelerini kullandı.

Kalibaf, Hürmüz Boğazı'nın yönetimi konusunda kararlı olduklarını kaydederek, "ABD'nin Hürmüz Boğazı'na herhangi bir müdahalesine izin vermeyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye Geçit Vermeyecek - Son Dakika

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