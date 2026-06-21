İran ile Görüşmelerde Büyük İlerleme - Son Dakika
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İran ile Görüşmelerde Büyük İlerleme

İran ile Görüşmelerde Büyük İlerleme
21.06.2026 17:48
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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildiğini duyurdu.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, "İran ile görüşmelerde sadece son birkaç saat içinde büyük ilerleme görüldü" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsviçre'de ABD, Pakistan, Katar ve İran ile dörtlü görüşme öncesi açıklamalarda bulundu. Vance, 'Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve İran'ın nükleer programının sona erdirilmesinin çoktan gerçekleştirilmiş olduğunu' bildirdi. Başarmaya çalıştıkları şeyin diplomasi ve iş birliği yoluyla Orta Doğu'yu dönüştürmek olduğunu kaydeden Vance, "Şimdi önümüzdeki soru şu, birlikte daha ne kadarını başarabiliriz? Yeni bir sayfa açabilir miyiz? Orta Doğu'daki ilişkileri kalıcı olarak değiştirebilir miyiz? Yoksa eski yöntemlere geri mi döneceğiz? Bu bizim tercihimiz değil ancak gerçekleşmesi de mümkün olan bir durum" ifadelerini kullandı.

Vance, İran ile Körfez ülkelerinin uzun yıllardır gergin ilişkilere sahip olduğunu vurgulayarak, şimdi ise herkesin barış ve refahı teşvik etmek için birlikte çalışabileceği bir gelecek gördüklerini aktardı. 'Sadece son birkaç saat içinde büyük ilerleme görüldüğünü' dile getiren Vance, "Daha fazla ilerleme kaydedilmesi bekleniyor. Başkan'ın bizden istediği şey, İran halkıyla ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmak ve İran halkına 'eğer liderleriniz bölgesel istikrarsızlığın kaynağı olmaktan ve uzun vadede nükleer silah hedeflerinden vazgeçmeye istekliyse, o zaman ABD de ilişkileri kökten dönüştürmeye hazır' diyen bir el uzatmaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Vance, Lübnan'da geldikleri noktadan memnun olduklarına dikkati çekerek, "Katarlı, Pakistanlı ve İsrail'deki dostlarımız ile çalışırken harika ortaklıklar kurduk. Hepimiz bölgesel barış için çalışıyoruz. Elbette, bu hedefe tam olarak nasıl ulaşılacağı konusunda zaman zaman anlaşmazlıklar yaşanacaktır" diye konuştu.

Barışın her zaman biraz çaba ve karşılıklı taviz gerektirdiğini söyleyen Vance, "Başkanı Trump sadece ABD ile İran arasındaki barış değil, bölgesel barış konusunda da kararlı" dedi.

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran ile Görüşmelerde Büyük İlerleme - Son Dakika

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