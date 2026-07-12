İran'ın ABD Üslerine Saldırısı - Son Dakika
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İran'ın ABD Üslerine Saldırısı

İran\'ın ABD Üslerine Saldırısı
12.07.2026 08:21
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İran, ABD'nin saldırısına karşılık vererek bölgedeki üslerine saldırdı. Katar bunu engelledi.

ABD'nin İran'a yönelik son saldırısının ardından İran'ın, bölgedeki ABD üslerine saldırı düzenlediği bildirildi.

Kuveyt ordusunun sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Silahlı kuvvetlerimiz, şu anda Kuveyt hava sahasında düşman hava hedeflerine karşı müdahalede bulunmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Katar Savunma Bakanlığı da ülkeyi hedef alan füze saldırısının engellendiğini duyurdu. Bakanlık, Katar Silahlı Kuvvetleri'nin ülkeyi hedef alan füze saldırısını etkisiz hale getirdiğini kaydetti.

Katar İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise ülkede yaşanan güvenlik tehdidinin tamamen ortadan kalktığı ve koşulların normale döndüğü belirtildi.

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Savunma, Kuveyt, Katar, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'ın ABD Üslerine Saldırısı - Son Dakika

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