İRAN'ın, İsrail'in kuzeydoğusundaki Bet Şean kentine saldırı düzenlediği bildirildi.
İran'ın, İsrail'in kuzeydoğusundaki Bet Şean kentine düzenlediği dronlu saldırıda 2 katlı binanın vurulduğu kaydedildi. İsrail acil yardım servisi Magen David Adom (MDA), saldırıda ilk belirlemelere göre hayatını kaybeden kimsenin olmadığını açıkladı.
Son Dakika › Dünya › İran'ın İsrail'e Dronlu Saldırısı - Son Dakika
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