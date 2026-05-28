İran\'ın Kırmızı Çizgileri Belli

28.05.2026 08:26
İran, uranyum zenginleştirme ve yaptırımların kaldırılmasında geri adım atmayacak.

İRAN Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ülkesinin uranyum zenginleştirme hakkı, zenginleştirilmiş uranyum bulundurmak ve Hürmüz Boğazı üzerindeki yetki ile yaptırımların kaldırılması gibi 'kırmızı çizgilerden' geri adım atmayacağını bildirdi.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın, stratejik çıkmazdan bir çıkış yolu aradığını ve tehditler savurmak ile anlaşma çağrısı yapmak arasında gidip geldiğini söyledi. Azizi, "İran, Trump'ın söylemleriyle uranyum zenginleştirme hakkı, zenginleştirilmiş uranyumu elinde bulundurması, Hürmüz Boğazı üzerindeki yetki ve yaptırımların kaldırılması gibi kırmızı çizgilerinden geri adım atmayacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Orta Doğu, Politika, Savunma, Enerji, Dünya, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
